Nokia : Signe un contrat de deux ans avec Chunghwa Telecom

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir été sélectionné par Chunghwa Telecom (CHT) dans le cadre d'un contrat de deux ans pour améliorer son réseau 5G dans les régions du centre et du sud de Taïwan.



Nokia fournira des équipements de son dernier portefeuille AirScale écoénergétique sur 4 000 nouveaux sites afin d'améliorer les performances et la capacité. Il soutiendra également l'ambition de CHT de maintenir son leadership sur le marché en libérant tout le potentiel de la 5G, couplé à une empreinte carbone nettement inférieure.



L'accord comprendra également des services de mise en oeuvre et d'optimisation du réseau.



Le Dr Alex CC Chien, président du Network Technology Group, Chunghwa Telecom Co., Ltd., a déclaré : ' Notre engagement à fournir les meilleurs services 5G à nos clients est une priorité pour Chunghwa Telecom. Cet accord amélioré avec notre partenaire technologique, Nokia, nous aidera à maintenir notre position de premier opérateur mobile à Taïwan en fournissant de nouveaux services innovants à nos clients '.



