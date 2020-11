Nokia : Signe un accord en Irak pour l'internet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que sa technologie de routage IP a été sélectionnée pour la société publique d'informatique et de télécommunications (ITPC) - l'une des sociétés du ministère irakien de la Communication (MoC).



Le déploiement vise à mettre en place un mécanisme fluide et sécurisé pour le flux Internet des fournisseurs Internet de niveau 1 vers l'Irak via les fournisseurs d'accès Internet (FAI) du pays.



Rima Manna, responsable de l'unité du marché du Moyen-Orient chez Nokia, a déclaré: ' Nous nous engageons à offrir les meilleurs services de leur catégorie en créant un mécanisme robuste de gestion des passerelles Internet. Nos routeurs IP avancés joueront un rôle déterminant dans la prise en charge des exigences de connectivité et de gestion du trafic d'ITPC. '



