Nokia : Signe un accord de licence avec Samsung

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de licence de brevet avec Samsung, concernant l'utilisation des innovations de Nokia en matière de normes vidéo. En vertu de cet accord, Samsung versera des redevances à Nokia. Les termes de l'accord entre les parties restent confidentiels, souligne Nokia.



'Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec Samsung qui valide davantage les investissements de plusieurs décennies de Nokia dans la R&D et les contributions aux normes de technologie multimédia et vidéo', a réagi Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies.



Nokia précise que son portefeuille de brevets repose sur plus de 129 milliards d'euros investis en R&D au cours des deux dernières décennies et se compose d'environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 3 500 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.