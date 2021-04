Nokia : Signe un accord de licence avec Lenovo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir conclu un accord de licence croisée de brevets multi-technologies pluriannuel avec Lenovo. Dans le cadre de cet accord, Lenovo effectuera un paiement net à Nokia.



Les termes de l'accord restent confidentiels. L'accord résout tous les litiges en cours en matière de brevets et autres procédures entre les deux parties, dans toutes les juridictions.



Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a déclaré: ' L'accord reflète les investissements de plusieurs décennies de Nokia dans la R&D et les contributions aux normes cellulaires et multimédias. '



John Mulgrew, chef de la propriété intellectuelle de Lenovo, a annoncé: 'Notre accord avec Nokia reflète la valeur du leadership technologique de Nokia et de l'investissement continu de Lenovo dans l'innovation 5G. L'accord mondial conclu permettra une future collaboration entre nos entreprises au profit des clients du monde entier. '



Le portefeuille de brevets de Nokia, leader de l'industrie, repose sur plus de 129 milliards d'euros investis en R&D au cours des deux dernières décennies et se compose d'environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 3500 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.



Outre son leadership en matière de normes cellulaires, Nokia a également contribué de manière significative à la recherche multimédia et vidéo et au développement de normes industrielles au cours de plus de 30 ans.



