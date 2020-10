Nokia : Signe un accord 5G à Taïwan avec CHT

(CercleFinance.com) - Nokia va fournir à l'opérateur mobile taïwanais Chunghwa Telecom (CHT) une gamme de produits de son portefeuille de petites cellules pour soutenir l'initiative de CHT visant à fournir une couverture 5G complète.



CHT est le premier opérateur à Taïwan à déployer une solution de petites cellules 5G non autonomes (NSA) permettant une couverture 5G instantanée dans les quartiers d'affaires et touristiques.



Nokia a déjà commencé le déploiement et a installé à ce jour 140 petites cellules 5G.



