Nokia : Sélectionné pour déployer la 5G au Luxembourg

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Proximus Luxembourg dans le cadre d'un accord de sept ans pour fournir une couverture 5G à l'échelle nationale.



Le projet soutiendra les efforts de Proximus Luxembourg pour mettre en oeuvre la stratégie du gouvernement luxembourgeois consistant à numériser le pays et à stimuler l'innovation soutenue par les réseaux 5G.



Nokia fournira son portefeuille AirScale Single RAN (S-RAN) pour une couverture intérieure et extérieure, y compris la 5G RAN, les stations de base AirScale et les produits d'accès radio Nokia AirScale.





