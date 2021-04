Nokia : Retenu pour sécuriser le réseau 5G de Dish

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi que le groupe américain de télévision par satellite Dish avait sélectionné son logiciel NetGuard afin de sécuriser son réseau mobile de cinquième génération (5G).



La plateforme NetGuard - conçue pour renforcer la capacité des fournisseurs de services à détecter et combattre rançongiciels et autres logiciels malveillants - doit permettre à Dish de sauvegarder son réseau par tranches.



Dans un communiqué, Dish explique vouloir faire du découpage sécurisé de son réseau un facteur clé de différenciation de son offre dans la 5G, notamment à destination des entreprises et des revendeurs professionnels.



Dish - qui propose traditionnellement des services de télévision par satellite - est devenu l'an dernier un opérateur de téléphonie mobile sur le plan national après l'acquisition de Boost Mobile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.