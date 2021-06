Nokia : Retenu par SaskTel au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il collaborait avec SaskTel en vue du déploiement d'un réseau de fibre optique gigabit dans la province canadienne du Saskatchewan.



Aux termes de l'accord, SaskTel va s'appuyer sur l'architecture XGS-PON de Nokia afin de proposer des services de fibre optique dans les villes de Regina et Saskatoon, avant un déploiement prévu ensuite dans d'autres zones.



La technologie de Nokia va permettre à SaskTel de proposer des vitesses de connexion plus rapides pour ses plateformes de vidéo à la demande maxTV et maxTV Stream ainsi que pour son service de Wi-Fi à la maison Optimum.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.