Nokia : Réseau 5G permanent déployé pour Lufthansa Technik

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que le réseau sans fil privé Nokia 5G passe de l'essai au déploiement commercial permanent chez Lufthansa Technik, fournisseur de services techniques sur appareils aériens, dans ses installations à Hambourg, en Allemagne.



Après une année pilote réussie, et en dépit des restrictions de voyage liées à la pandémie, le réseau 5G a permis à Lufthansa Technik de fournir une inspection virtuelle des pièces de moteur pour ses clients de l'aviation civile avec des liens vidéo à haute définition et rapides.



