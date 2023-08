Nokia : Renforce sa 'box' pour les opérateurs américains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il avait étoffé son offre à destination des opérateurs américains avec le lancement d'une nouvelle 'box' unifiée permettant de déployer facilement des réseaux haut débit.



Le groupe finlandais explique que cette solution 'tout en un' se destine tout particulièrement aux participants du programme 'BEAD', un projet fédéral doté d'une enveloppe de 42 milliards de dollars visant à réduire la fracture numérique aux Etats-Unis.



D'après Nokia, l'objectif est de permettre aux opérateurs souhaitant participer à ce gigantesque plan d'infrastructures de construire et de déployer rapidement des réseaux haut débit.



Son 'pack' inclut ainsi des routeurs IP, des terminaux de réseau optique, des boîtiers fibre, des points d'accès Wi-Fi ainsi que toute une suite de services et de logiciels.



Le programme 'BEAD' comportant des exigences de fabrication nationale, Nokia avait annoncé cette semaine son intention de produire ses équipements et modules à fibre optique aux Etats-Unis.



Nokia, qui cherche à se développer sur le front de l'intelligence artificielle, a également dévoilé hier les résultats d'une enquête qu'il avait commandée à Analysys Mason, montrant que 87% des opérateurs ont éjà commencé à déployer l'IA au sein de leurs fonctionnalités de réseau.



