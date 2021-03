Nokia : Présente une solution CBRS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et Key Bridge Wireless ont présenté aujourd'hui une solution CBRS (Citizens Broadband Radio Service) entièrement intégrée afin de permettre aux fournisseurs de services de communication (CSP), aux opérateurs de systèmes multiples (MSO) et aux entreprises de tirer pleinement parti de leur investissement dans le spectre CBRS, une bande de diffusion de 150 MHz de la bande 3,5 GHz (3550 à 3700MHz) aux Etats-Unis.



Cette nouvelle offre complète la gamme Nokia de radios et d'appareils CBRS et s'ajoute à sa gamme leader de solutions de réseau sans fil privé 4,9G / LTE et 5G de qualité industrielle.



Selib Stephan Litjens, vice-président des solutions d'entreprise, Nokia Cloud & Network Services, cette solution constitue une 'énorme opportunité pour les fournisseurs et opérateurs de déployer des réseaux sans fil privés et de créer une plate-forme pour de nouveaux cas d'utilisation, stimulant la mise en oeuvre de l'Industrie 4.0'.





