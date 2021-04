Nokia : Premier déposant de brevets dans la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia demeure le premier déposant mondial de brevets en ce qui concerne la téléphonie de cinquième génération (5G), montre un rapport publié aujourd'hui par la société de conseil PA Consulting.



L'équipementier finlandais devance dans le classement l'opérateur télécoms japonais ainsi que le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm, qui sont suivis du groupe sud-coréen LG, du géant Samsung et du chinois Huawei.



Dans un communiqué, Nokia rappelle qu'il s'était déjà classé en tête du dernier rapport de PA Consulting portant sur les brevets de la 5G, qui remontait à 2019.



Nokia précise que sur les 20.000 familles de brevets composant sa propriété intellectuelle, plus de 3.500 ont été déclarés 'essentiels' à la 5G.



