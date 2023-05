Nokia : Poursuit son processus de transformation en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui la poursuite des mesures visant à réformer sa structure de coûts et à réorganiser ses activités en Finlande dans le cadre d'un programme annoncé en 2021.



La société a invité les représentants des salariés en Finlande à des négociations sur le changement, qui devraient aboutir à un maximum de 208 suppressions d'emplois.



Tous les sites de Nokia en Finlande sont concernés par les plans, mais des domaines tels que le développement de systèmes sur puce (SoC) et l'usine d'Oulu ne sont pas couverts par les négociations sur le changement.



' Notre objectif est d'assurer une croissance durable et rentable à long terme. Nous ferons de notre mieux pour soutenir nos employés ', a déclaré Tommi Uitto, président du Mobile Networks Business Group de Nokia et directeur national pour la Finlande.



En mars 2021, Nokia a annoncé un programme de restructuration des coûts qui devrait conduire à une organisation de 80 000 à 85 000 employés dans le monde, au lieu de 90 000, les chiffres exacts dépendant de l'évolution du marché.



Au niveau du groupe, Nokia s'attend à ce que le programme global réduise sa structure de coûts d'environ 600 millions d'euros d'ici à la fin de 2023.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.