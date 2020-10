Nokia : Perte du contrat Verizon, Oddo réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Nokia publiera ses résultats du 3e trimestre à la fin du mois, Oddo abaisse ses prévisions de 16% sur l'exercice 2021.



L'analyste justifie cette décision par la perte du contrat Verizon - remporté par Samsung et attend d'ailleurs ' que Nokia fasse la transparence sur l'impact réel de la perte ' de ce contrat.



' Pour 2021, nous tablons désormais sur une croissance de 1,6%, une MOP de 10,5% et un BPA de 0,29 euro (en ligne avec le consensus) ', indique le broker qui ne modifie pas ses prévisions pour 2020.



Oddo continue de penser que ' Nokia représente le meilleur couple risque/rendement du secteur ' et réitère son opinion d'achat sur le titre. L'analyste abaisse cependant son objectif de cours à 4,5 euros, contre 5 euros précédemment.





