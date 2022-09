Nokia : Nouveau président des ventes pour l'Amérique du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi la nomination de Shaun McCarthy, un ancien cadre de Cisco, au poste de président des ventes pour le marché nord-américain.



Dans ses nouvelles fonctions, Shaun McCarthy sera chargé de l'ensemble des questions commerciales liées aux Etats-Unis et au Canada, et tout particulièrement de l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans la région et de l'adoption par les clients des nouvelles technologies de réseau de l'équipementier finlandais.



Chez Cisco, McCarthy occupait le rôle de vice-président des ventes mondiales de la division Mass-Scale Infrastructure Group, après des passages dans plusieurs entreprises de la Silicon Valley telles que Palo Alto Networks ou Brocade.



Il sera sous la responsabilité de Ricky Corker, le directeur commercial de Nokia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.