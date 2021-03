Nokia : Nomination d'un chief corporate affairs officer

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la nomination de Melissa Schoeb en tant que chief corporate affairs officer (directrice des affaires générales du groupe) et membre de son équipe de direction, à compter du 12 avril.



Supervisant les communications, les relations gouvernementales, la marque et la durabilité, elle sera basée à Espoo, en Finlande, et placée sous l'autorité directe du président et CEO de Nokia, Pekka Lundmark.



Melissa Schoeb rejoint l'équipementier télécoms finlandais après avoir quitté Occidental, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières indépendantes au monde, où elle a été en charge des affaires d'entreprise.



