Nokia : Lancement de services commerciaux 5G au Kenya

(CercleFinance.com) - Lors d'un événement de lancement à Nairobi, l'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce alimenter les premiers services commerciaux 5G d'Afrique de l'Est avec Safaricom, le principal opérateur de télécommunications du Kenya.



'La technologie SRAN (Single Radio Access Network) 5G de Nokia et les passerelles FastMile 5G permettent des services d'accès sans fil fixe (FWA) ultra-rapides aux abonnés de Safaricom à Kisumu et dans la province occidentale du Kenya', explique-t-il.



La technologie 5G permettra de nouvelles applications dans des domaines tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, et profitera à des secteurs comme l'énergie, la santé, l'éducation, les transports et le divertissement.



