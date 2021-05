Nokia : Lance Nokia Data Marketplace pour les entreprises

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement de Nokia Data Marketplace pour faciliter le partage sécurisé des données et des modèles d'IA, permettant la transformation numérique et la monétisation des données pour les entreprises.



Nokia Data Marketplace est conçu pour aider les entreprises et les fournisseurs de services de communication (CSP) à utiliser les données dans la prise de décision stratégique, en fournissant un accès en temps réel à d'énormes ensembles de données fiables.



' Le nouveau service permet également aux entreprises et aux CSP de devenir eux-mêmes des fournisseurs de marché de données, en monétisant les échanges de données entre les clients ou les participants à l'écosystème commercial ' rajoute le groupe.



Friedrich Trawoeger, vice-président, Cloud et services cognitifs chez Nokia, a déclaré: 'Nos clients ont besoin d'un accès sécurisé et fiable aux données pour une prise de décision commerciale efficace. Avec Nokia Data Marketplace, les entreprises et les fournisseurs de services de communication peuvent désormais bénéficier d'informations plus riches et de modèles prédictifs pour stimuler les méthodes de travail numériques et exploiter de nouvelles sources de revenus. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.