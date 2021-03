Nokia : Étend son partenariat avec Mobily en Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un déploiement de réseau à bande étroite 'Internet des objets' (NB-IoT) dans le cadre de son partenariat stratégique avec Mobily.



À la suite de ce déploiement, Mobily et Nokia ont connecté plus de 4 000 sites et fourni une couverture cellulaire NB-IoT d'un rayon moyen de 20 km par cellule.



L'achèvement du projet accroît la numérisation de Mobily en proposant de nouveaux services NB-IoT pour mieux servir ses clients entreprises.



' Dans le cadre du projet, les stations de base LTE existantes de Mobily ont été mises à niveau pour activer NB-IoT dans toutes les empreintes de Nokia - Centre, Nord et Est de l'Arabie Saoudite sans matériel supplémentaire mais avec une simple mise à jour logicielle ' indique le groupe.



