Nokia : Entouré avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Nokia grimpe de plus de 4% sur l'OMX, aidé par Liberum qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre de l'équipementier télécoms finlandais et augmente son objectif de cours de 3,3 à 5,5 euros, considérant la valorisation comme 'attrayante'.



'Les bons trimestriels de Nokia et les signes d'une dynamique contractuelle plus forte suggèrent que le groupe est à un point d'inflexion, en particulier dans les réseaux mobiles', juge-t-il, ajoutant que l'écart technologique avec Ericsson 'semble se réduire'.



