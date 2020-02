Nokia : Distingué par l'institut Ethisphere

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été reconnue, pour la quatrième fois consécutive, comme 'l'une des entreprises les plus éthiques du monde' par Ethisphere, institut définissant et promouvant des standards de pratiques d'entreprise éthiques.



'Cette reconnaissance reflète le travail entrepris chez Nokia pour renforcer des comportements éthiques à tous les niveaux de l'activité, et promouvoir des standards élevés de gouvernance d'entreprise', affirme-t-il.



Nokia est l'un des trois seuls lauréats dans le secteur des télécommunications et la seule entreprise finlandaise à y être incluse en 2020. En tout, 132 lauréats ont été reconnus, venant de 21 pays et 51 secteurs différents.



