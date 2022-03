Nokia : Développe un réseau dans des mines au Chili

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir déployé un réseau sans fil privé avec Antofagasta Minerals pour Minera Centinela, afin de prendre en charge des opérations sécurisées et fiables dans sa mine de cuivre au Chili. Le réseau permettra au groupe minier d'accélérer sa transformation numérique.



Le réseau connectera dans un premier temps une flotte de camions autonomes. À l'avenir, il soutiendra un large éventail d'opérations dans le cadre d'un plan de numérisation qui vise à transformer le secteur minier, tout en permettant des opérations plus sûres et plus efficaces.



Marcelo Entreconti , responsable des entreprises pour l'Amérique latine chez Nokia, a déclaré : ' Le déploiement de ces réseaux est considéré comme la première et la plus importante étape du parcours de numérisation des sociétés minières et jette les bases d'une expansion au-delà de la connectivité où Nokia propose déjà des solutions à la communauté minière mondiale. ”



