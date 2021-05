Nokia : Développe les services 5G d'Ooredoo au Koweït

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia renforce le service Internet à domicile d'Ooredoo au Koweït avec l'accès sans fil fixe 5G.



Le service d'accès sans fil fixe (FWA) 5G auto-installable de Nokia intègre le Wi-Fi 6 avec une technologie optimisée et des conceptions d'antennes avancées pour une meilleure couverture. Ce développement permet un débit plus élevé et une meilleure couverture, ce qui se traduit par une expérience client améliorée et un coût opérationnel inférieur pour Ooredoo.



Le service est aujourd'hui disponible sur le site Web d'Ooredoo Kuwait pour les clients résidentiels et professionnels.



Essa Haider, directeur de la planification et de la conception du réseau, chez Ooredoo Koweït, a déclaré: ' Le haut débit fixe est essentiel à la croissance et à la diversification économiques du Koweït. L'accès sans fil fixe 5G est un élément clé de notre stratégie. '



