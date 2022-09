Nokia : Développe les réseaux de fibre optique d'Eurofiber

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un accord-cadre avec Eurofiber Group, le principal fournisseur et opérateur d'infrastructures Open Network aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne.



L'accord permet d'accélérer le déploiement de la fibre optique dans plusieurs pays en Europe. ' Il permet de développer des réseaux de fibre optique ultra-rapides et à haute capacité avec les normes de service les plus élevées possibles ' indique le groupe.



Ces réseaux permettront d'améliorer et d'étendre plus de 60 000 km d'infrastructure de fibre Eurofiber.



Jan van Tetering, Senior Vice President Europe chez Nokia, a déclaré : ' Cet accord-cadre est une base solide pour notre ambition commerciale de croissance commune en Europe, partageant les mêmes valeurs pour opérer de manière éthique, durable et sécurisée '.



