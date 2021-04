Nokia : Développe des services 5G aux EAU avec Etisalat

(CercleFinance.com) - Etisalat et Nokia fournissent des services haut débit 5G ultra-rapides aux EAU. Etisalat est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur les marchés émergents.



Nokia, en tant que partenaire clé, a déployé le réseau 5G, fournissant des services haut débit mobiles améliorés.



Le portefeuille 5G de Nokia soutient la mission d'Etisalat qui est de conduire l'avenir numérique pour autonomiser les sociétés.



Les capacités 5G permettent des applications innovantes dans des domaines tels que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (RA).



