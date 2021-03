Nokia : Des coûts réduits pour financer la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé mardi un programme de réduction de ses coûts destiné à mobiliser davantage de ressources pour investir dans des domaines porteurs tels que la 5G, le cloud et les infrastructures numériques.



L'équipementier télécoms finlandais explique qu'il compte réduire sa base de coûts d'environ 600 millions d'euros d'ici à 2023, notamment via la rationalisation de son portefeuille d'activités.



Le groupe compte par ailleurs supprimer plusieurs milliers d'emplois en ramenant ses effectifs dans une fourchette comprise entre 80.000 et 85.000 postes au cours des 18 à 24 prochains mois, contre 90.000 actuellement.



Au total, Nokia dit anticiper des charges de restructuration allant de 600 à 700 millions d'euros au titre de ces mesures, dont la moitié devraient être comptabilisées en 2021.



Ce montant vient s'ajouter aux 500 millions d'euros de charges liées à un précédent programme de restructuration.



Nokia a prévu de détailler davantage d'éléments stratégiques et financiers jeudi à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



Le titre s'inscrivait en repli de 1,5% à la Bourse de Paris ce matin.



