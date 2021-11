Nokia : Dépasse les 4000 brevets pour la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a franchi le cap des 4 000 brevets déclarées essentielles à la 5G. Le portefeuille de brevets de Nokia s'appuie sur plus de 130 milliards d'euros d'investissement en R&D depuis l'année 2000.



' Nokia a joué un rôle central dans la définition de nombreuses technologies fondamentales permettant la 5G, en travaillant avec l'organisation 3GPP pour établir les normes 5G et permettre le déploiement des réseaux 5G ' indique le groupe.



' Nokia est devenu l'une des premières entreprises à obtenir la certification ISO 9001 pour la gestion de portefeuille de brevets de haute qualité ' rajoute la direction.



