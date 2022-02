Nokia : Croissance de 48% du BPA annuel

(CercleFinance.com) - Nokia publie au titre de l'année passée -en données comparables- un BPA en croissance de 48% à 0,37 euro et une marge opérationnelle en amélioration de trois points à 12,5%, pour des revenus en progression de 2% à 22,2 milliards (+3% à changes constants).



Le conseil d'administration de l'équipementier télécoms finlandais propose l'autorisation d'un dividende de 0,08 euro par action pour 2021, et a décidé du lancement d'un programme de rachat d'actions pour redistribuer 600 millions d'euros sur deux ans.



Nokia vise un chiffre d'affaires net de 22,6 à 23,8 milliards d'euros et une marge opérationnelle comparable de l'ordre de 11 à 13,5% pour 2022. Il vise à long terme une croissance des revenus plus rapide que le marché et une marge opérationnelle comparable d'au moins 14%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok