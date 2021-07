Nokia : Contrat pour la cybersécurité de l'Estonie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa solution autonome sans fil privée Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 5G a été sélectionnée par la société estonienne Thinnect OÜ pour améliorer les capacités Industrie 4.0 de la Cyber Range estonienne.



L'équipementier télécoms finlandais explique que ce contrat s'inscrit dans le cadre du projet de cyberdéfense initié par le ministère estonien de la Défense pour faire face aux menaces liées aux technologies émergentes.



'La solution sans fil privée sécurisée permettra le développement d'outils et de capacités de cybersécurité critiques et prendra en charge les besoins de données en temps réel pour les applications critiques', ajoute Nokia.



