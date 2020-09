Nokia : Contrat avec BT dans la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir étendu sa relation stratégique avec l'opérateur britannique BT, qui l'a sélectionné comme fournisseur de son matériel 5G RAN.



Le spécialiste des réseaux de téléphonie mobile fournira ses équipements et des services sur les sites radio de BT à travers le Royaume-Uni, contribuant à faire évoluer le réseau d'accès radio de BT vers la 5G.



Le réseau de BT équipé par Nokia comprend actuellement le Grand Londres, les Midlands et des zones rurales, un domaine qui sera étendu pour couvrir également plusieurs autres villes du pays.



L'accord verra également Nokia optimiser les réseaux 2G et 4G de BT et travailler aux côtés de BT sur le développement de l'écosystème OpenRAN.



Cet accord fait de Nokia le premier fournisseur d'équipements de BT.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.