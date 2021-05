Nokia : Contrat 5G remporté aux Philippines

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par DITO Telecommunity Corporation pour déployer des services 5G sur Mindanao, la deuxième plus grande île des Philippines, en lui fournissant ses produits AirScale, y compris ses solutions Massive MIMO.



'Avec cet accord, Nokia aide DITO à fournir des services 5G à ses clients avec des vitesses et une capacité supérieures, ainsi que des latences plus faibles, tout en réduisant la complexité et les coûts grâce à une efficacité énergétique accrue', explique le groupe finlandais.



