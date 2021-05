Nokia : Choisi pour un réseau de fibre en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par Allo, fournisseur de services en technologies de l'information et des communications en Malaisie, pour déployer un réseau de fibre gigabit dans les États de Melaka, Johor, Negeri Sembilan et sur la côte Est de la Malaisie.



Le déploiement, qui comprend la solution Gigabit Passive Optical Network (GPON) et le système de gestion de l'accès de Nokia, sera achevé d'ici la fin du deuxième trimestre 2021 pour couvrir près de 150.000 foyers.



Une fois terminé, les utilisateurs finaux pourront profiter d'un réseau à haut débit et d'applications nécessitant une grande capacité. Le réseau de fibre permettra aussi à Allo d'augmenter ses revenus en prenant en charge de nouveaux cas d'utilisation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.