Nokia : Choisi par atNorth pour ses routeurs d'interconnexio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que ses routeurs d'interconnexion de centres de données avaient été choisis par atNorth, une société islandaise spécialisée dans les services de centres de données, afin de se développer dans la région nordique.



Les routeurs d'interconnexion Nokia 7220 IXR D2/D3, mettant en oeuvre le système d'exploitation de réseau (NOS) Nokia SR Linux, seront déployés dans la structure de centre de données d'atNorth.



Nokia précise que ses plates-formes présentent des conceptions et des innovations respectueuses de l'environnement, qui réduisent la consommation d'énergie et améliorent le coût total de possession (TCO).



' atNorth offre à ses clients des capacités informatiques fiables, évolutives et hautes performances qui s'appuient sur des ressources environnementales renouvelables pour alimenter ses sites de la manière la plus durable et la plus économique possible. Nous sommes ravis qu'ils aient choisi les plates-formes 7220 IXR de Nokia pour soutenir les initiatives de leur entreprise et l'expansion de leurs activités', a commenté Manolo Ortiz, vice-président principal, Webscale Business EMEA chez Nokia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.