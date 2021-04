Nokia : China Mobile choisit Nuage pour son cloud public

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi que sa filiale Nuage avait été retenue par China Mobile pour le déploiement de l'offre de cloud public actuellement mise au point par le premier opérateur télécoms chinois.



L'équipementier télécoms finlandais indique dans un communiqué que China Mobile a choisi le service de réseau virtualisé de Nuage afin d'automatiser les centres de cloud computing privé de ses clients.



Nokia - qui collabore avec China Mobile sur les questions liées au 'cloud' depuis 2015 - précise que ses solutions SDN apporteront un niveau de sécurité élevé, avec notamment la fourniture d'un service de pare-feu en tant que service ('Firewall as a Service').



Les termes financiers du contrat n'ont pas été précisés.



Vers 11h10, le titre Nokia grignotait 0,2% sur Euronext Paris. Il affiche une progression de plus de 10% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.