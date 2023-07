Nokia : Antenne IPAA+ déployée en Océanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que son antenne active passive entrelacée (IPAA+) modulaire va être déployée par plusieurs fournisseurs de services, dont Optus et TPG Telecom, en Australie, et par One NZ en Nouvelle-Zélande, accélérant le déploiement de la 5G dans la région de l'Océanie .



Optus a déjà commencé à déployer une variante 8T8R de l'IPAA de Nokia, tandis que TPG Telecom et One NZ prévoient de débuter les déploiements plus tard cette année.



'Nous sommes ravis que plusieurs fournisseurs de services aient fait confiance aux produits de pointe de Nokia et aient pris l'initiative de déployer IPAA+ dans la région', a commenté Rob Joyce, directeur de la technologie chez Nokia Oceania.



'Ces produits répondent à un problème majeur de nos clients en permettant à une seule antenne 5G intégrée de couvrir toutes les bandes de fréquences 5G inférieures à 6 GHz', ajoute le directeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.