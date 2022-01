Nokia : Améliore la sécurité pour Baselland Transport

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le déploiement de sa solution Scene Analytics pour Baselland Transport AG (BLT) à Münchenstein , en Suisse.



Le système basé sur l'IA applique des technologies de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique pour une surveillance et une analyse en temps réel, afin d'assurer la sécurité des passages à niveau.



En tant que premier déploiement de ce type en Europe, la collaboration de Nokia avec Schweizer Electronics et BLT a démontré la fiabilité des solutions de sécurité ferroviaire basées sur l'IA pour une utilisation quotidienne.



