Nokia : Accord 'sur mesure' avec la NCTC aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi la signature d'un accord d'approvisionnement avec la National Cable Television Cooperative (NCTC), un regroupement de câblo-opérateurs américains de taille intermédiaire.



Aux termes de l'accord, Nokia fournira aux membres de la NCTC des solutions de fibre 'sur mesure' qui pourraient leur permettre d'atteindre des débits allant jusqu'à 25Gb/s.



La NCTC regroupe plus de 700 câblo-opérateurs américains de second rang revendiquant quelque 15 millions de clients dans le haut-débit, essentiellement dans des zones rurales.



