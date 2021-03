Nokia : Accord 5G de 5 ans avec AT&T aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de cinq ans avec AT&T pour déployer le réseau C-Band de l'opérateur mobile dans certaines parties des États-Unis.



En déployant la 5G dans le spectre C-Band avec Nokia, AT&T sera en mesure de mieux fournir des services 5G de pointe avec la bonne combinaison de couverture et de capacité.



Le portefeuille C-Band de Nokia comprend la prise en charge des réseaux 5G autonomes (SA) et non autonomes (NSA), des implémentations basées sur le cloud et des produits Open RAN, offrant à AT&T une flexibilité pour son déploiement 5G.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.