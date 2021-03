À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a signé un accord avec United Group (UG), le principal fournisseur multimédia en Europe du Sud-Est.



L'accord permettra de déployer un réseau de fibre et une solution Wi-Fi à domicile dans huit pays. Le réseau fibre permettra à UG d'étendre de nouveaux services ultra-haut débit de 10 Gbps à des millions de clients résidentiels et professionnels dans la région.



Basé sur la série Lightspan FX de Nokia, le déploiement permettra à UG de fournir de nouveaux services haut débit améliorés aux clients résidentiels et professionnels, d'offrir des services de transport mobile, de créer de nouvelles opportunités commerciales.



Nokia fournira également à UG son portefeuille leader de l'industrie d'ONT et de balises Wi-Fi compatibles maillage pour aider à garantir aux clients une expérience haut débit inégalée à la maison.



