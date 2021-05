Nokia : A dépassé les 100 clients pour Quillion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir franchi le cap des 100 clients pour sa solution large bande fixe à base Quillion.



Cette solution est utilisée dans les réseaux de télécommunication fibre optique de nouvelle génération et de cuivre.



Quillion est actuellement déployé dans plus de 40 pays à travers le monde.



Sandra Motley, présidente de la division des réseaux fixes de Nokia, a déclaré: ' L'accès de nouvelle génération s'accélère. Les consommateurs et les entreprises ont besoin de plus de haut débit, et cette tendance se poursuivra. Les opérateurs ont besoin de solutions innovantes qui leur permettront de répondre à la demande, de maîtriser les coûts et de pérenniser leurs réseaux, notamment en utilisant la fibre pour le transport 5G. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.