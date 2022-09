Nike : Un CA en hausse de 4 % à 12,7 milliards de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nike a publié les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 août 2022. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 12,7 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à l'an dernier et de 10 % sur une base neutre en termes de devises.



Le chiffre d'affaires de Nike Direct s'élève à 5,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % sur une base déclarée et de 14 % sur une base neutre en termes de devises.



Les ventes numériques de la marque Nike ont augmenté de 16 % sur une base déclarée, ou de 23 % sur une base neutre, grâce à une croissance de 46 % dans la région EMEA.



La marge brute a diminué de 220 points de base pour atteindre 44,3 %.



Le bénéfice dilué par action pour le trimestre était de 0,93 $, soit une baisse de 20 %.



' La force de notre marque, nos liens profonds avec les consommateurs et notre pipeline de produits innovants, continuent de prouver que notre stratégie fonctionne, déclare John Donahoe, président et directeur général de NIKE.



Les revenus du premier trimestre ont augmenté de 10 % à taux de change constant, grâce à la croissance de 14 % de Nike Direct.



