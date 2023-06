Nhoa : Stratégie pour le développement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport de développement durable 2022, NHOA annonce sa nouvelle stratégie Sustainable Horizons, qui s'étend jusqu'en 2025 et comprend un ensemble complet d'objectifs de développement durable.



Parmi ses objectifs environnementaux, la société vise la positivité climatique d'ici 2024 sur le scope 1 (émissions directes générées par l'entreprise), et d'ici 2025 sur le scope 2 (émissions indirectes générées par l'énergie achetée et consommée par l'entreprise).



Sur le scope 3 (toutes les autres émissions indirectes générées par la chaîne de valeur de l'entreprise), NHOA a l'ambition de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles et réalisables pour atteindre la positivité climatique d'ici 2030.



