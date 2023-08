Nhoa : Lancement d'une augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA annonce le lancement et les termes de son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 250 millions d'euros, dont il entend utiliser le produit net (estimé à 243 millions) pour renforcer son modèle économique.



Il sera notamment utilisé, à hauteur d'environ 170 millions d'euros, pour le développement et l'exploitation, comme propriétaire, de stations de recharge pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.



L'opération, faisant l'objet d'engagements de souscription de la part de Taiwan Cement Corporation, donnera lieu à l'émission de 249.663.040 actions nouvelles au prix unitaire d'un euro. La période de souscription sera ouverte du 1er au 12 septembre inclus.



