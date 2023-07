Nhoa : Appel d'offres remporté auprès de Vinci

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA, anciennement Engie EPS, progresse de plus de 4% à la Bourse de Paris ce mercredi après avoir été choisi par Vinci Autoroutes au terme d'un appel d'offres portant sur le déploiement de bornes de recharge ultra-rapide sur quatre aires de repos.



Au total, ce sont 87 bornes d'une puissance maximale de 150kW qui vont être installées sur les aires de Chavanon (A89, au nord d'Ussel), de Marguerittes Sud (au nord de Nîmes sur l'A9) et de Meillac et Saint-Léger Ouest, sur l'A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris.



Ces quatre nouvelles stations seront déployées et opérées par Atlante, une filiale du groupe NHOA.



En activité depuis 2021, cette entité compte aujourd'hui plus de 1000 points de charge en ligne dans quatre pays (Italie, France, Espagne et Portugal) et s'est donné comme objectif d'en installer 5000 d'ici 2025 et plus de 35.00 d'ici 2030.



Avec 100% de ses aires de services équipées à la fin du premier semestre, Vinci compte proposer un total de plus de 1700 points de charge d'ici à la fin de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.