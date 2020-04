Nexity : 'rassuré', Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Nexity, appréciant 'des propos rassurant sur les réservations qui demanderont à être confirmés dans les prochains mois'.



'Notre scénario est, rappelons-le, prudent avec un recul des réservations en 2020 de 30%. La valorisation reste très modérée (rendement 7.2%). Achat reconduit dans une optique de moyen terme avec un objectif de cours de 40 euros obtenu à l'aide d'une somme des parties', détaille le broker.



La cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +45%.



