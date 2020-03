Nexity : 'position de trésorerie solide' à ce jour

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Nexity revendique une position de trésorerie 'solide', avec à ce jour 775 millions d'euros de trésorerie et 555 millions de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées, et confirme le paiement d'un dividende de 2,70 euros par action au premier semestre 2020.



Le groupe immobilier fait part ces derniers jours 'd'une suspension de ses chantiers, de la recherche de logements ou de bureaux à l'achat ou à la location, et des décisions d'achat de ses clients, logiquement au moins pour la durée du confinement'.



Toutefois, avec un carnet de commandes de plus de cinq milliards d'euros et un 'pipeline' potentiel de plus de 15 milliards de chiffre d'affaires en promotion, sans compter ses activités de services récurrentes, il revendique une 'bonne visibilité à moyen terme'.



