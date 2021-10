Nexity : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nexity, avec un objectif de cours revu à la baisse à 51 euros, contre 53 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique qu'avec une progression de 12,4%, le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti 'légèrement inférieur aux attentes'. Sur 9 mois, toutefois, le chiffre d'affaires est en hausse de 26,2%, 'ce qui reste une bonne performance dans le contexte actuel', note l'analyste.



Oddo indique par ailleurs que le volume de permis de construire obtenus par Nexity est en croissance de 28% vs 2020 ce qui constitue un signal encourageant pour la reconstitution de l'offre commerciale du groupe.



Dans ce contexte, le groupe maintient ses objectifs avec un CA supérieur à 4.4 MdE et Oddo confirme ses estimations 2021 avec un CA consolidé à 4478 ME .



