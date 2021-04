Nexity : En négociations exclusives avec AG2R La Mondiale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexity annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec AG2R La Mondiale pour la cession de la majorité du capital du groupe Aegide-Domitys, spécialiste de la conception et de la réalisation de résidences.



Dans ce cadre, Nexity céderait 45% du capital et conserverait une participation de 18% dans Aegide-Domitys, entendant ' rester un actionnaire minoritaire significatif sur un horizon de temps long '.



Á l'issue de la transaction, le capital d'Aegide-Domitys serait réparti entre AG2R La Mondiale (67%), Nexity (18%) et JMF Conseil (15%).



Le montant de la transaction s'élève à 375 millions d'euros (en valeur d'entreprise pour 100% du capital d'Aegide-Domitys). Celle-ci pourrait être conclue autour de la fin du premier semestre 2021.



Par ailleurs, Aegide-Domitys conclura avec Nexity un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des résidences services seniors (RSS).



Ce partenariat -préférentiel mais non exclusif- permettra à Nexity de maintenir un niveau soutenu de développement des RSS et offrira à Aegide-Domitys de nouvelles opportunités de développement adaptées à ses besoins.





