Nexity : Contrats de financement réaménagés

(CercleFinance.com) - Par mesure de prudence, et en anticipant un impact de la crise sanitaire sur son EBITDA, Nexity a annoncé avoir engagé des discussions avec ses partenaires bancaires, et réaménagé, avec leur accord, ses principaux contrats de financement corporate.



'Nexity a en particulier obtenu d'être exonéré de son engagement de respecter la limite relative au ratio de levier jusqu'à l'arrêté des comptes de l'exercice 2021', précise le groupe de promotion immobilière.



Une démarche similaire vient d'être engagée auprès des porteurs obligataires Euro PP. Nexity revendique une situation de trésorerie très solide, avec 762 millions d'euros de cash et 555 millions d'euros de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées.



