Neurones : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Neurones indique rehausser ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l'ensemble de l'année sur un chiffre d'affaires d'au moins 495 millions d'euros (contre 475 millions) et un résultat opérationnel d'au moins 8% du CA (contre 6%).



'A moyen terme, la crise actuelle devrait avoir un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe', ajoute la société de conseil et de services numériques.



Elle affiche au titre de son premier semestre 2020 un chiffre d'affaires stable (+0,2%) à 254,4 millions d'euros (+0,4% en organique) et un résultat opérationnel de 8,7% du chiffre d'affaires, à comparer à 9,1% pour les six premiers mois de 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NEURONES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok